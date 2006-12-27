Россия проиграла Чехии (4:5) в первом матче МЧМ

Молодежная сборная России проиграла в первом матче чемпионата мира (U-20) против команды Чехии (4:5).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 26 декабря, 20.00, «HSBC Arena»
- 1:0 – 4 Нечас (Задина, Каут)
- 1:1 – 5 Полодян (Зайцев, Алтыбармакян)
- 2:1 – 7 Сафин (Гаек, Хитил)
- 2:2 – 9 Шолохов (Семин, Костин)
- 3:2 – 25 Задина (Нечас, Каут)
- 4:2 – 37 Хитил (Захар, Сафин)
- 5:2 – 46 Крал (Галвас, Каут)
- 5:3 – 57 Каюмов (Рубцов, Манукян)
- 5:4 – 59 Семин (Рубцов, Каюмов)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское
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