Россия проиграла Чехии (4:5) в первом матче МЧМ

Молодежная сборная России проиграла в первом матче чемпионата мира (U-20) против команды Чехии (4:5).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское

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