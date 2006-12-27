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    Sports.ru

    Россия проиграла Чехии (4:5) в первом матче МЧМ

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира

    Молодежная сборная России проиграла в первом матче чемпионата мира (U-20) против команды Чехии (4:5).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Чехия U-20 – Россия U-20 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
    Дата проведения
    26 декабря, 20.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 4 Нечас (Задина, Каут)
    1:1 – 5 Полодян (Зайцев, Алтыбармакян)
    2:1 – 7 Сафин (Гаек, Хитил)
    2:2 – 9 Шолохов (Семин, Костин)
    3:2 – 25 Задина (Нечас, Каут)
    4:2 – 37 Хитил (Захар, Сафин)
    5:2 – 46 Крал (Галвас, Каут)
    5:3 – 57 Каюмов (Рубцов, Манукян)
    5:4 – 59 Семин (Рубцов, Каюмов)
    Вратари: Кореньяр 34/38 – Мельничук 12/16, Сухачев 7/8.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское

    Календарь МЧМ-2018

    Статистика МЧМ-2018

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