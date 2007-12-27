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    Старых и Логинов подали апелляции в CAS на решение МОК о недопуске к Играм-2018

    Теги сборная России сборная России жен допинг СБР МОК CAS Пхенчхан-2018 Александр Логинов Ирина Старых

    Российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских атлетов, имевших отстранение за допинг, к Играм-2018 в Пхенчхане.

    «Апелляции поданы», – сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

    Напомним, МОК принял решение отстранить от участия в Играх-2018 сборную России. В Пхенчхане в нейтральном статусе смогут выступить только те россияне, которые не имели в карьере дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил. Старых и Логинов  в сезоне-2016/17 вернулись в спорт после того, как отбыли дисквалификации за допинг. 

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