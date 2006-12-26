Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Спортивные журналисты назвали «Спартак» командой года

    Теги Спартак Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия

    Футболисты московского «Спартака» стали обладателями награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года», которую вручает Федерация спортивных журналистов России. Победителем в номинации «Тренер года» стал Юрий Семин из столичного «Локомотива».

    Приз «Серебряная лань» присуждается уже несколько десятилетий в результате опроса спортивных журналистов, награда вручается десяти лучшим спортсменам года по итогам голосования, а также лучшему тренеру и команде. Торжественная церемония чествования лауреатов будет проведена совместно с Олимпийским комитетом России после завершения Олимпийских игр-2018.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться