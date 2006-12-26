Спортивные журналисты назвали «Спартак» командой года

Футболисты московского стали обладателями награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года», которую вручает Федерация спортивных журналистов России. Победителем в номинации «Тренер года» стал Юрий Семин из столичного .

Приз «Серебряная лань» присуждается уже несколько десятилетий в результате опроса спортивных журналистов, награда вручается десяти лучшим спортсменам года по итогам голосования, а также лучшему тренеру и команде. Торжественная церемония чествования лауреатов будет проведена совместно с Олимпийским комитетом России после завершения Олимпийских игр-2018.