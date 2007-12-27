Лукашенко об отстранении России от Игр-2018: «Это воспринимается как политические санкции против страны»

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поддержку российским спортсменам в связи с отстранением сборной России от Игр-2018.

«Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к России.

Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман – не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции.

Белорусы также к Рио готовились, особенно гребцы – самая сильная сторона белорусского спорта. Нас дисквалифицировали, и применены были санкции. Через два-три месяца мы добились в суде правды, но время ушло. Мы это все проходили, уверен, что также будет с Россией. Вы должны знать, что мы в этой борьбе вас поддерживаем, занимаем ту же позицию по борьбе с допингом, но наказывать надо тех, кто виноват. Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается как политические санкции против страны», – заявил Лукашенко.