«Салават Юлаев» подписал контракт с Бартулисом до конца сезона

Защитник Оскарс Бартулис стал игроком «Салавата Юлаева». Соглашение с латвийским хоккеистом заключено до конца сезона.

Бартулис будет выступать за под номером 37.

В последние три сезона защитник был капитаном . В среднем в этом сезоне проводил на льду 23 минуты и 39 секунд (четвертое среднее время в КХЛ).

Ранее «Салават Юлаев» подписал контракт еще с тремя игроками «Адмирала»: голкипером Иваном Налимовым и форвардами Владимиром Ткачевым и Дмитрием Саюстовым.

Что за жесть творится в «Адмирале»?