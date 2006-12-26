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    «Салават Юлаев» подписал контракт с Бартулисом до конца сезона

    Теги Салават Юлаев переходы КХЛ Оскар Бартулис Адмирал

    Защитник Оскарс Бартулис стал игроком «Салавата Юлаева». Соглашение с латвийским хоккеистом заключено до конца сезона.

    Бартулис будет выступать за «Салават Юлаев» под номером 37.

    В последние три сезона защитник был капитаном «Адмирала». В среднем в этом сезоне проводил на льду 23 минуты и 39 секунд (четвертое среднее время в КХЛ).

    Ранее «Салават Юлаев» подписал контракт еще с тремя игроками «Адмирала»: голкипером Иваном Налимовым и форвардами Владимиром Ткачевым и Дмитрием Саюстовым. 

    Что за жесть творится в «Адмирале»?

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