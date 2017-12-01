Умарк, Ковальчук, Капризов и Мозякин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ
КХЛ объявила о завершении голосования болельщиков, по итогам которого стали известны 16 первых игроков-участников Матча звезд.
Дивизион Боброва:
Защитники:
Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн) – 5964 голоса
Дмитрий Калинин («Спартак») – 4153 голоса
Нападающие:
Эели Толванен («Йокерит») – 5819 голосов
Илья Ковальчук (СКА) – 5598 голосов
Дивизион Тарасова:
Защитники:
Стаффан Крунвалль («Локомотив») – 3453 голоса
Никита Нестеров (ЦСКА) – 1988 голосов
Нападающие:
Кирилл Капризов (ЦСКА) – 3768 голосов
Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») – 2480 голосов
Дивизион Харламова:
Защитники:
Андрей Марков («Ак Барс») – 3501 голос
Крис Ли («Металлург» Мг) – 3331 голос
Нападающие:
Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 4238 голосов
Владимир Ткачев («Ак Барс») – 2614 голоса
Дивизион Чернышева:
Защитники:
Кевин Дэллман («Барыс») – 2995 голосов
Филип Ларсен («Салават Юлаев») – 2759 голосов
Нападающие:
Найджел Доус («Барыс») – 4289 голосов
Линус Умарк («Салават Юлаев») – 2483 голоса
Первый этап голосования завершен. Позже свое мнение выскажут журналисты, которые определят по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона.
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