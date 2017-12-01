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    Умарк, Ковальчук, Капризов и Мозякин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь Спартак Дмитрий Кагарлицкий Сергей Мозякин Кристофер Летанг Дмитрий Калинин Андрей Марков Илья Ковальчук Кевин Дэллман Найджел Доус Стаффан Крунвалль Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Марк-Андре Граньяни Никита Нестеров Крис Ли Матч звезд КХЛ Линус Умарк Филип Ларсен Владимир Ткачев Кирилл Капризов Эели Толванен

    КХЛ объявила о завершении голосования болельщиков, по итогам которого стали известны 16 первых игроков-участников Матча звезд.

    Дивизион Боброва:

    Защитники:

    Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн) – 5964 голоса

    Дмитрий Калинин («Спартак») – 4153 голоса

    Нападающие:

    Эели Толванен («Йокерит») – 5819 голосов

    Илья Ковальчук (СКА) – 5598 голосов

    Дивизион Тарасова:

    Защитники:

    Стаффан Крунвалль («Локомотив») – 3453 голоса

    Никита Нестеров (ЦСКА) – 1988 голосов

    Нападающие:

    Кирилл Капризов (ЦСКА) – 3768 голосов

    Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») – 2480 голосов

    Дивизион Харламова:

    Защитники:

    Андрей Марков («Ак Барс») – 3501 голос

    Крис Ли («Металлург» Мг) – 3331 голос

    Нападающие:

    Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 4238 голосов

    Владимир Ткачев («Ак Барс») – 2614 голоса

    Дивизион Чернышева:

    Защитники:

    Кевин Дэллман («Барыс») – 2995 голосов

    Филип Ларсен («Салават Юлаев») – 2759 голосов

    Нападающие:

    Найджел Доус («Барыс») – 4289 голосов

    Линус Умарк («Салават Юлаев») – 2483 голоса

    Первый этап голосования завершен. Позже свое мнение выскажут журналисты, которые определят по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона.

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