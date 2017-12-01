Умарк, Ковальчук, Капризов и Мозякин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ

КХЛ объявила о завершении голосования болельщиков, по итогам которого стали известны 16 первых игроков-участников .

Дивизион Боброва:

Защитники:

Марк-Андре Граньяни ( Мн) – 5964 голоса

Дмитрий Калинин («Спартак») – 4153 голоса

Нападающие:

Эели Толванен («Йокерит») – 5819 голосов

(СКА) – 5598 голосов

Дивизион Тарасова:

Защитники:

Стаффан Крунвалль («Локомотив») – 3453 голоса

Никита Нестеров ( ) – 1988 голосов

Нападающие:

(ЦСКА) – 3768 голосов

Дмитрий Кагарлицкий ( ) – 2480 голосов

Дивизион Харламова:

Защитники:

Андрей Марков ( ) – 3501 голос

Крис Ли («Металлург» Мг) – 3331 голос

Нападающие:

Сергей Мозякин ( Мг) – 4238 голосов

Владимир Ткачев («Ак Барс») – 2614 голоса

Дивизион Чернышева:

Защитники:

Кевин Дэллман («Барыс») – 2995 голосов

(«Салават Юлаев») – 2759 голосов

Нападающие:

(«Барыс») – 4289 голосов

Линус Умарк («Салават Юлаев») – 2483 голоса

этап голосования завершен. Позже свое мнение выскажут журналисты, которые определят по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона.