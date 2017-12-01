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    Евролига. 10-й тур. ЦСКА – «Барселона», «Панатинаикос» сыграет с «Уникахой» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Панатинаикос Уникаха Барселона Црвена Звезда Реал

    Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет испанскую «Барселону».

    Греческий «Панатинаикос» дома сыграет с испанской «Уникахой».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    10-й тур

    ЦСКА Москва Россия  –  Барселона Испания 57:51 (3 четверть)
    Дата проведения
    1 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Уникаха Испания
    Дата проведения
    1 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр»
    Онлайн матча

    Реал Мадрид Испания  –  Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    1 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: Олимпиакос Греция – 8-2, ЦСКА Россия – 7-2, Фенербахче Турция – 7-3, Панатинаикос Греция – 6-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-4, Химки Россия – 6-4, Реал Испания – 5-4, Жальгирис Литва – 5-5, Бамберг Германия – 5-5, Барселона Испания – 4-5, Баскония Испания – 4-6, Уникаха Испания – 3-6, Валенсия Испания – 3-7, Анадолу Эфес Турция – 3-7, Милан Италия – 3-7, Црвена Звезда Сербия – 2-7.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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