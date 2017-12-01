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    «Ювентус» забивает в 44 матчах серии А подряд, это новый рекорд чемпионата

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Гонсало Игуаин

    «Ювентус» открыл счет в матче серии А против «Наполи» (1:0, перерыв).

    Таким образом, туринский клуб забил гол в 44-й игре чемпионата Италии подряд, установив новый рекорд лиги.

    Мяч забил форвард Гонсало Игуаин. Это его 5-й гол в 5 матчах против «Наполи» во всех турнирах. Нападающий перешел в «Ювентус» именно из партенопейской команды.

    Подробную статистику выступлений Игуаина вы можете посмотреть здесь.

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