«Ювентус» забивает в 44 матчах серии А подряд, это новый рекорд чемпионата

открыл счет в матче серии А против «Наполи» (1:0, перерыв).

Таким образом, туринский клуб забил гол в 44-й игре чемпионата Италии подряд, установив новый рекорд лиги.

Мяч забил форвард Гонсало Игуаин. Это его 5-й гол в 5 матчах против во всех турнирах. Нападающий перешел в «Ювентус» именно из партенопейской команды.

Подробную статистику выступлений Игуаина вы можете посмотреть здесь.