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    Sports.ru

    Гол Глушакова на 90-й минуте в Туле вывел «Спартак» на 3-е место в РФПЛ

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Денис Глушаков

    В 19-м туре РФПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) благодаря голу хавбека Дениса Глушакова на 90-й минуте.

    Московский клуб набрал 34 очка и временно поднялся на третье место в таблице. «Зенит» (33 очка) завтра примет «Урал».

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Арсенал Тула – Спартак 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    1 декабря, 19.30, «Арсенал»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Глушаков.
    Арсенал ТулаГабулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Горбатенко, Боурчану (Расич, 90), Чаушич, Ткачев, Джорджевич, Кангва (Александров, 78).
    СпартакСелихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо (Попов, 75), Глушаков, Пашалич, Педро Роша (Зобнин, 62), Самедов (Бакаев, 90), Луис Адриано.
    Предупреждения:
    Григалава (17), Кутепов (40), Джорджевич (67), Глушаков (79).

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