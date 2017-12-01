Гол Глушакова на 90-й минуте в Туле вывел «Спартак» на 3-е место в РФПЛ

В 19-м туре РФПЛ на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) благодаря голу хавбека на 90-й минуте.

Московский клуб набрал 34 очка и временно поднялся на третье место в таблице. «Зенит» (33 очка) завтра примет «Урал».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ