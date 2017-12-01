Гол Глушакова на 90-й минуте в Туле вывел «Спартак» на 3-е место в РФПЛ
В 19-м туре РФПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) благодаря голу хавбека Дениса Глушакова на 90-й минуте.
Московский клуб набрал 34 очка и временно поднялся на третье место в таблице. «Зенит» (33 очка) завтра примет «Урал».
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 1 декабря, 19.30, «Арсенал»
- Гол:
- 0:1 – 90 Глушаков.
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Арсенал Тула –
Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Горбатенко, Боурчану (Расич, 90), Чаушич, Ткачев, Джорджевич, Кангва (Александров, 78).
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Спартак –
Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо (Попов, 75), Глушаков, Пашалич, Педро Роша (Зобнин, 62), Самедов (Бакаев, 90), Луис Адриано.
- Предупреждения:
- Григалава (17), Кутепов (40), Джорджевич (67), Глушаков (79).
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