Комиссия МОК признала Зайцеву, Чекалеву и Доценко виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.
Двукратная олимпийская чемпионка пожизненно отстранена от участия в Играх в любом качестве. Ранее МОК уже лишил женскую сборную России серебра в эстафете Сочи-2014 из-за нарушений со стороны Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Аналогичное решение было принято по российским лыжницам Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой.
Таким образом, количество российских спортсменов, отстраненных комиссией МОК, выросло до 22. Сборная России лишена 11 наград и опустилась с первой строчки медального зачета на третью.
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