Комиссия МОК признала Зайцеву, Чекалеву и Доценко виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала российскую биатлонистку виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

Двукратная олимпийская чемпионка пожизненно отстранена от участия в Играх в любом качестве. Ранее МОК уже лишил женскую сборную России серебра в эстафете из-за нарушений со стороны Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Аналогичное решение было принято по российским лыжницам Анастасии Доценко и .

Таким образом, количество российских спортсменов, отстраненных комиссией , выросло до 22. Сборная России лишена 11 наград и опустилась с первой строчки медального зачета на третью.

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