Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Комиссия МОК признала Зайцеву, Чекалеву и Доценко виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Юлия Чекалева Анастасия Доценко Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    Двукратная олимпийская чемпионка пожизненно отстранена от участия в Играх в любом качестве. Ранее МОК уже лишил женскую сборную России серебра в эстафете Сочи-2014 из-за нарушений со стороны Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

    Аналогичное решение было принято по российским лыжницам Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой.

    Таким образом, количество российских спортсменов, отстраненных комиссией МОК, выросло до 22. Сборная России лишена 11 наград и опустилась с первой строчки медального зачета на третью.

    У России отняли 2 серебра в биатлоне. Медалей Сочи все меньше

    В чем обвиняют Зайцеву?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться