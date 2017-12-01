СКА заключил контракт с Торесеном до конца сезона

Норвежский нападающий Патрик Торесен официально вернулся в СКА.

С 34-летним форвардом заключен контракт до конца нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что зарплата хоккеиста не превысит ту, которую получает в СКА вернувшийся из НХЛ форвард Вадим Шипачев. Таким образом, Торесен точно не заработает больше 30 миллионов рублей.

Торесен уже выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Он также выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в 2011 году.