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    СКА заключил контракт с Торесеном до конца сезона

    Теги СКА переходы Патрик Торесен КХЛ

    Норвежский нападающий Патрик Торесен официально вернулся в СКА.

    С 34-летним форвардом заключен контракт до конца нынешнего сезона.

    Ранее стало известно, что зарплата хоккеиста не превысит ту, которую получает в СКА вернувшийся из НХЛ форвард Вадим Шипачев. Таким образом, Торесен точно не заработает больше 30 миллионов рублей.

    Торесен уже выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Он также выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в 2011 году.

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