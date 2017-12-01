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    ЦСКА разгромил «Тосно» (6:0) и вышел на второе место в РФПЛ

    Теги ЦСКА Виктор Васин премьер-лига Россия Понтус Вернблум Бибрас Натхо Тосно Витиньо Александр Головин

    В матче 19-го тура РФПЛ ЦСКА крупно обыграл «Тосно» (6:0).

    Московский клуб временно вышел на второе место в таблице, набрав 35 очков. «Зенит» (33 очка) завтра примет «Урал».

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    ЦСКА – Тосно 6:0 (3:0, 3:0)
    Дата проведения
    1 декабря, 19.30, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10, пенальти Витиньо, 2:0 – 27, пенальти Витиньо, 3:0 – 32 Васин, 4:0 – 55 Натхо, 5:0 – 58 Головин, 6:0 – 61 Вернблум.
    ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Натхо, Фернандес, Набабкин, Дзагоев (Кучаев, 65), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 59), Вернблум (Гордюшенко, 77).
    ТосноЮрченко, Буйволов, Дугалич, Чернов, Шахов, Трошечкин, Карницкий (Мухаметшин, 63), Палиенко (Нуну Роша, 75), Марков (Казаев, 63), Мирзов, Заболотный.
    Предупреждение:
    Заболотный (60).

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