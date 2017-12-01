Червиченко о матче «Спартака» в Туле: «Гол в концовке забивают, чтобы те, кто не знает о договорной игре, не сравняли счет»

Бывший владелец Андрей Червиченко выразил предположение о договорном характере матча премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

– Очень странный, на мой взгляд, гол. А если вспомнить прошлогодние события, то для меня все становится совсем странно. У всех разные вкусы, но мне это не очень понравилось.

– Вы имеете ввиду свой прогноз о двух победах «Спартака» в этом сезоне после поражения 0:3 в концовке прошлого чемпионата?

– Видимо, да.

– Не буду спрашивать, каким образом вы догадались до этого…

– Я думаю, полстраны догадалось.

– Есть вопросы и к Кириллу Комбарову, который вроде бы мотивирован…

– Это он же ударил последний штрафной метров на 10 выше, чтобы в ворота не попасть. Задавать вопросы надо, когда на них могут быть даны вразумительные ответы. А так задать вопрос и в колодец можно, отзовется эхо.

– То есть вас ход что предыдущего матча, что сегодняшнего матча убедил в правильности своего прогноза?

– Ну да, просто я чуть больше знаю о футболе, чем наивные люди у телевизора.

– Но зачем тогда тянуть до последней минуты при такой погоде, когда можно и не попасть по мячу?

– Мы сейчас можем далеко уйти и возмутить огромное количество людей. Зачем мне вступать в дискуссию с этими демонами? Я бы мог объяснить, почему такие вещи происходят в конце, но не очень хочу. Просто бывает так, что не все в курсе, что происходит, и могут делать не так, как надо.

– А сколько нужно человек, чтобы обеспечить результат по минимуму?

– 3-4. 3 защитника, вратарь, например. Главное, чтобы те, кто не знает, сдуру не забили, счет не сравняли. Вот почему такие вещи в конце происходят. Я говорю не применительно к этому матчу, это просто такие вещи происходят. А этот матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло.

– Но на одних договорняках чемпионат не выиграть…

– Да никто и не говорит так. Просто бывает, что нож приставлен к горлу, как в прошлом сезоне. Легче один раз пойти на компромисс, чем выкарабкиваться обратно.

Я никого не обвиняю здесь. Если бы «Спартак» заколотил им трешку на сухом поле, то вообще бы разговора такого, наверное, не было бы.

А тут 90-я минута, отбивались, сами не забили, и все куда-то разбежались в разные стороны. Все это смотрелось, на мой взгляд, очень странно, – сказал Червиченко.