Прервалась 26-матчевая серия «Наполи» без поражений в чемпионате

«Наполи» уступил в матче 15-го тура чемпионата Италии с (0:1).

Таким образом, прервалась 26-матчевая серия команды тренера Маурицио Сарри. До этого последний раз проигрывал в серии А 25 февраля 2017 года во встрече с «Аталантой» (0:2).

В ходе 26-матчевой серии без поражений партенопейцы добились 22 побед в чемпионате и 4 раза сыграли вничью. Подробную статистику выступлений «Наполи» можно посмотреть здесь.