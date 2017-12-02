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    Прервалась 26-матчевая серия «Наполи» без поражений в чемпионате

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Маурицио Сарри

    «Наполи» уступил в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1).

    Таким образом, прервалась 26-матчевая серия команды тренера Маурицио Сарри. До этого «Наполи» последний раз проигрывал в серии А 25 февраля 2017 года во встрече с «Аталантой» (0:2).

    В ходе 26-матчевой серии без поражений партенопейцы добились 22 побед в чемпионате и 4 раза сыграли вничью. Подробную статистику выступлений «Наполи» можно посмотреть здесь.

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