Кержаков о ЧМ-2018: «На 99,9 процента мы уже в 1/8 финала»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков дал оценку итогам жеребьевки .

«Первое впечатление: на 99,9 процента мы уже в 1/8 финала», – сказал Кержаков.

Соперниками сборной России по группе стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией! Хроника жеребьевки

Россия уже попадала в слабые группы. Кончалось все плохо