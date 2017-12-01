Кержаков о ЧМ-2018: «На 99,9 процента мы уже в 1/8 финала»
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков дал оценку итогам жеребьевки ЧМ-2018.
«Первое впечатление: на 99,9 процента мы уже в 1/8 финала», – сказал Кержаков.
Соперниками сборной России по группе стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией! Хроника жеребьевки
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