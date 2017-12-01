Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кержаков о ЧМ-2018: «На 99,9 процента мы уже в 1/8 финала»

    Теги Александр Кержаков сборная России сборная Уругвая сборная Саудовской Аравии ЧМ-2018 сборная Египта

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков дал оценку итогам жеребьевки ЧМ-2018.

    «Первое впечатление: на 99,9 процента мы уже в 1/8 финала», – сказал Кержаков.

    Соперниками сборной России по группе стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией! Хроника жеребьевки

    Россия уже попадала в слабые группы. Кончалось все плохо

    Опрос

    Россия выйдет из группы?

    9879 голосов 116
    • Да
      53%
    • Нет
      47%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться