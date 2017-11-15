Сборная Австралии вышла на ЧМ-2018

В ответном стыковом матче за выход на сборная Австралии победила команду Гондураса (3:1, первая игра – 0:0).

Таким образом, австралийцы гарантировали себе участие на чемпионате мира в России.

На данный момент известна 31 сборная, которая выступит на .

Последнюю путевку разыграют Перу и Новая Зеландия (первый матч – 0:0). Матч между этими командами по московскому времени начнется в 05.15 16 ноября.

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