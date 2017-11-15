Александр Овечкин: «Не нравятся водители в Америке, среди них много тупых»

Нападающий «Вашингтона» рассказал о водителях в США.

«Не нравятся водители в Америке. Очень много тупых водителей, из-за них получаются большие пробки. Не нравится, как люди одеваются, по крайней мере здесь, в Вашингтоне.

Русские люди и есть русские, нам не надо ничего перенимать. Здесь просто люди живут по правилам независимо от того, кто ты, у всех одинаковые права», – сказал Овечкин в интервью «Дневнику хача».