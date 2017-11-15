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    Шарль Лингле: «Жизнь в России шокирует намного больше, чем в Беларуси»

    Теги Торпедо Динамо Минск КХЛ Чарльз Лингле

    Нападающий минского «Динамо» Шарль Лингле сравнил жизнь в России и в Беларуси.

    «Россия шокирует намного больше, чем Беларусь. Чего только стоят воспоминания о продуктовых магазинах в Нижнем Новгороде. Я привык ходить за покупками спокойно и расслабленно: кассир пробивает товар, другой сотрудник помогает укладывать покупки в сумки.

    Шопинг в России больше похож на спринт: надо максимально быстро выложить продукты на ленту, затем молниеносно загрузить их в пакеты, потому что следом уже стоит нервный человек, который ждет очереди и одним взглядом поторапливает тебя.

    Там никто не придерживает двери – возможно, в Минске с этим тоже есть проблемы, но, по-моему, в Нижнем с культурой похуже. Не хочу давать оценок, просто описываю ту реальность, которую увидел», – сказал Лингле.

    Лингле выступал за «Торпедо» в сезоне-2010/11.

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