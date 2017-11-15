Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Павлюченко обжалует в РФС сокращение премий в «Арарате»: «Я не собираюсь играть за 100 рублей»

    Теги Роман Павлюченко РФС второй дивизион Арарат Москва

    Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко сообщил, что обжалует в Палате по разрешению споров РФС решение клуба снизить стимулирующие выплаты на 99%.

    «Я намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС и оспорить решение клуба о сокращении премиальной части на 99 процентов.

    У меня тоже есть свое мнение. Я не собираюсь играть за 100 рублей.

    Смешно читать информацию, которая публикуется в интернете, в том числе заявления, которые делает руководство клуба по поводу моего отъезда. Честно говоря, это вводит меня в состояние шока.

    В данный момент я являюсь футболистом «Арарата», контракт не расторгнут. Я обязан выполнять договорные обязательства, о том, что будет дальше, загадывать не хочу», – сказал Павлюченко.

    «Арарат» выразил недовольство тем, что Павлюченко улетел в отпуск в ОАЭ раньше времени.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться