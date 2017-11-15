Павлюченко обжалует в РФС сокращение премий в «Арарате»: «Я не собираюсь играть за 100 рублей»
Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко сообщил, что обжалует в Палате по разрешению споров РФС решение клуба снизить стимулирующие выплаты на 99%.
«Я намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС и оспорить решение клуба о сокращении премиальной части на 99 процентов.
У меня тоже есть свое мнение. Я не собираюсь играть за 100 рублей.
Смешно читать информацию, которая публикуется в интернете, в том числе заявления, которые делает руководство клуба по поводу моего отъезда. Честно говоря, это вводит меня в состояние шока.
В данный момент я являюсь футболистом «Арарата», контракт не расторгнут. Я обязан выполнять договорные обязательства, о том, что будет дальше, загадывать не хочу», – сказал Павлюченко.
«Арарат» выразил недовольство тем, что Павлюченко улетел в отпуск в ОАЭ раньше времени.
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