Роберто Манчини: «Летом мы не до конца укомплектовались»

Главный тренер Роберто Манчини заявил, что клуб сможет справиться с неудачным периодом.

«Перед началом сезона «Зенит» сильно изменился: некоторые футболисты покинули клуб, и пришло много новичков. Учитывая этот факт, мы хорошо провели первую часть сезона. «Зенит» играл в двух турнирах параллельно – в чемпионате России и Лиги Европы, и это сильно повлияло на команду.

В четверг мы проводим матч еврокубка, а в воскресенье играем в премьер-лиге, и оба матча имеют важное значение. Поэтому случившееся с нами в последнее время – это нормально. При этом я отмечу наши успехи в , где мы раньше всех остальных команд вышли в плей-офф. Это большой успех.

Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно. Но мы выберемся из этой ситуации. Проблема в том, что нельзя играть одним и тем же составом и в четверг, и в воскресенье. Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни трансферного окна нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно. Этими игроками должны были стать россияне.

Я не психолог, а опытный тренер, который знает, как действовать в сложных ситуациях. Игра «Зенита» будет улучшаться, а результат придет», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».

Напомним, этим летом «Зенит» закупился на 85 млн евро (в команду пришло больше 10 новичков).