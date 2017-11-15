Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. 7-й тур. ЦСКА на выезде сыграет с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» против «Олимпиакоса» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Барселона Црвена Звезда Бамберг Милан Валенсия

    В 7-м туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

    В Стамбуле сойдутся действующий обладатель трофея «Фенербахче» и финалист минувшего сезона греческий «Олимпиакос».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    7-й тур

    Фенербахче Турция  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    15 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Црвена Звезда Сербия  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    15 ноября, 21.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
    Онлайн матча

    Бамберг Германия  –  Барселона Испания
    Дата проведения
    15 ноября, 22.00, «Arena Nürnberger Versicherung»
    Онлайн матча

    Валенсия Испания  –  ЕА7 Милан Италия
    Дата проведения
    15 ноября, 22.45, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 5-1, Химки Россия – 5-2, Фенербахче Турция – 4-2, Олимпиакос Греция – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис Литва – 4-3, Панатинаикос Греция – 4-3, Валенсия Испания – 3-3, Бамберг Германия – 3-3, Уникаха Испания – 3-4, Барселона Испания – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Баскония Испания – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Милан Италия – 1-5.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться