Евролига. 7-й тур. ЦСКА на выезде сыграет с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» против «Олимпиакоса» и другие матчи
В 7-м туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
В Стамбуле сойдутся действующий обладатель трофея «Фенербахче» и финалист минувшего сезона греческий «Олимпиакос».
Евролига
Регулярный чемпионат
7-й тур
- Дата проведения
- 15 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 15 ноября, 21.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.00, «Arena Nürnberger Versicherung»
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.45, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
Положение команд: ЦСКА Россия – 5-1, Химки Россия – 5-2, Фенербахче Турция – 4-2, Олимпиакос Греция – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис Литва – 4-3, Панатинаикос Греция – 4-3, Валенсия Испания – 3-3, Бамберг Германия – 3-3, Уникаха Испания – 3-4, Барселона Испания – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Баскония Испания – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Милан Италия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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