Летом в США может пройти турнир с участием Италии, Чили, Голландии и Ганы, не попавших на ЧМ-2018

Федерация футбола США (USSF) планирует летом провести товарищеский турнир с участием команд, не сумевших пробиться на .

USSF совместно с маркетинговым отделом МЛС изучают возможность организации такого соревнования перед чемпионатом мира в России.

Идея находится на стадии рассмотрения, поэтому пока нет ясности, будет ли это турнир с участием сборных Италии, Чили, Голландии и Ганы или лишь серия контрольных игр.

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