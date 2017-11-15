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    Летом в США может пройти турнир с участием Италии, Чили, Голландии и Ганы, не попавших на ЧМ-2018

    Теги сборная Голландии сборная США МЛС сборная Италии сборная Чили сборная Ганы ЧМ-2018 Федерация футбола США товарищеские матчи (сборные)

    Федерация футбола США (USSF) планирует летом провести товарищеский турнир с участием команд, не сумевших пробиться на ЧМ-2018.

    USSF совместно с маркетинговым отделом МЛС изучают возможность организации такого соревнования перед чемпионатом мира в России.

    Идея находится на стадии рассмотрения, поэтому пока нет ясности, будет ли это турнир с участием сборных Италии, Чили, Голландии и Ганы или лишь серия контрольных игр.

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