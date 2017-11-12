Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Федерер играет с Соком

Итоговый турнир ATP стартует матчами группы Роджера Федерера: швейцарец сыграет с Джеком Соком, а Саша Зверев – с Марином Чиличем.

Nitto ATP World Tour Finals

Лондон, Великобритания

12 – 19 ноября 2017

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 8 000 000 долларов США

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Пита Сампраса

Теннисист РН ДТ ГД ДГ Матчи Сеты Рафаэль Надаль Доминик Тим Григор Димитров Давид Гоффен



Группа Бориса Беккера