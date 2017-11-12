Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Федерер играет с Соком
Итоговый турнир ATP стартует матчами группы Роджера Федерера: швейцарец сыграет с Джеком Соком, а Саша Зверев – с Марином Чиличем.
Nitto ATP World Tour Finals
Лондон, Великобритания
12 – 19 ноября 2017
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 8 000 000 долларов США
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Пита Сампраса
|Теннисист
|РН
|ДТ
|ГД
|ДГ
|Матчи
|Сеты
|Рафаэль Надаль
|Доминик Тим
|Григор Димитров
|Давид Гоффен
Группа Бориса Беккера
|Теннисист
|РФ
|АЗ
|МЧ
|ДС
|Матчи
|Сеты
|Роджер Федерер
|Александр Зверев
|Марин Чилич
|Джек Сок
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.15
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.00
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