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    Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Федерер играет с Соком

    Теги результаты ATP Nitto ATP World Tour Finals

    Итоговый турнир ATP стартует матчами группы Роджера Федерера: швейцарец сыграет с Джеком Соком, а Саша Зверев – с Марином Чиличем.

    Nitto ATP World Tour Finals

    Лондон, Великобритания

    12 – 19 ноября 2017

    Итоговый турнир ATP

    Призовой фонд – 8 000 000 долларов США

    Крытые корты, хард

    Групповой этап

    Группа Пита Сампраса

     

    Теннисист РН ДТ ГД ДГ Матчи Сеты
    Рафаэль Надаль            
    Доминик Тим            
    Григор Димитров            
    Давид Гоффен            

     


    Группа Бориса Беккера

     

    Теннисист РФ АЗ МЧ ДС Матчи Сеты
    Роджер Федерер            
    Александр Зверев            
    Марин Чилич            
    Джек Сок            

     

    Роджер Федерер (Швейцария) Джек Сок (США)
    0:0
    Дата проведения
    12 ноября, 16.15
    Онлайн матча

     

    Александр Зверев (Германия) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    12 ноября, 22.00
    Онлайн матча

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