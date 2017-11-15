КХЛ. «Барыс» примет «Авангард», ЦСКА против «Салавата Юлаева»
В чемпионате КХЛ состоялось 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 15 ноября, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 15 ноября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 15 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 15 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 15 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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