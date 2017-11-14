💣Швеция сыграет на ЧМ-2018, Италия не вышла на турнир впервые с 1958 года
Сегодня проходил ответный стыковой матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции (0:0).
Шведы обеспечили себе путевку в Россию на финальную часть ЧМ-2018. Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира впервые с 1958 года.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча Италия – Швеция.
- Дата проведения
- 13 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Италия –
Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Пароло, Кандрева (Бернардески, 76), Флоренци, Жоржиньо, Иммобиле, Габбьядини (Белотти, 63).
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Швеция –
Ольсен, Гранквист, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг, Классон (Роден, 72), Ларссон, Юханссон (Свенссон, 19), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 54).
Первый матч – 0:1
У Италии самое слабое поколение в истории. Чемпионат мира пройдет без нее?
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