Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    💣Швеция сыграет на ЧМ-2018, Италия не вышла на турнир впервые с 1958 года

    Теги сборная Италии сборная Швеции квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи

    Сегодня проходил ответный стыковой матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции (0:0).

    Шведы обеспечили себе путевку в Россию на финальную часть ЧМ-2018. Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира впервые с 1958 года.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча Италия – Швеция.

    Италия – Швеция 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    13 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ИталияБуффон, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Пароло, Кандрева (Бернардески, 76), Флоренци, Жоржиньо, Иммобиле, Габбьядини (Белотти, 63).
    ШвецияОльсен, Гранквист, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг, Классон (Роден, 72), Ларссон, Юханссон (Свенссон, 19), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 54).
    Предупреждения:
    Кьеллини (9), Юханссон (9), Бардзальи (22), Форсберг (29), Люстиг (65), Телин (69), Иммобиле (90), Бернардески (90), Ольсен (90).

    Первый матч – 0:1

    У Италии самое слабое поколение в истории. Чемпионат мира пройдет без нее?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться