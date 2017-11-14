💣Швеция сыграет на ЧМ-2018, Италия не вышла на турнир впервые с 1958 года

Сегодня проходил ответный стыковой матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции (0:0).

Шведы обеспечили себе путевку в Россию на финальную часть ЧМ-2018. Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира впервые с 1958 года.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча Италия – Швеция.

Первый матч – 0:1

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