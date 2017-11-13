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    Автобиография Мартена Фуркада будет переведена на русский язык

    Теги сборная Франции Мартен Фуркад

    Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад сообщил о том, что его автобиография «Мечта о золоте и снеге» будет переведена на русский язык в 2018 году. 

    «Мои русские друзья! Очень счастлив сообщить вам о том, что моя книга будет переведена на русский язык! Больше новостей появится позже», – написал Фуркад.

    Помимо русского языка, книга будет переведена на чешский и немецкий.

    Автобиография Мартена Фуркада на французском поступила в продажу 8 ноября. Объем книги составил 224 страницы, 

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