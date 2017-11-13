Автобиография Мартена Фуркада будет переведена на русский язык

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад сообщил о том, что его автобиография «Мечта о золоте и снеге» будет переведена на русский язык в 2018 году.

«Мои русские друзья! Очень счастлив сообщить вам о том, что моя книга будет переведена на русский язык! Больше новостей появится позже», – написал Фуркад.

Помимо русского языка, книга будет переведена на чешский и немецкий.

Автобиография Мартена Фуркада на французском поступила в продажу 8 ноября. Объем книги составил 224 страницы,