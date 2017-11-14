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    Джанлуиджи Буффон: «Я ухожу из сборной Италии»

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии квалификация ЧМ-2018

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил о завершении карьеры в национальной команде.

    «Хочу извинится не за себя, а за весь итальянский футбол. Мы не смогли выполнить поставленную перед нами задачу, которая имеет важное социальное значение. Очень обидно, что мы так завершили отбор к ЧМ-2018.

    Те, кто играют, знают, насколько сложными являются стыковые матчи. Мы не смогли показать свою лучшую игру. В таких встречах все решают отдельные эпизоды, но нам не повезло в ключевые моменты противостояния со шведами.

    У нас есть гордость и сила, но мы упрямы. Мы знаем, как прийти в себя после такой неудачи.

    Я ухожу из сборной Италии. Обнимаю всех, особенно тех, с кем я провел все эти годы в национальной команде», – сказал Буффон.

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