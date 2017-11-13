«Автомобилист» и «Урал» собрали 488 тысяч рублей для интерната, сыграв в валенках

11 ноября состоялся благотворительный матч между хоккейным «Автомобилистом» и футбольным «Уралом».

Игроки обеих команд вышли на лед в валенках, сыграли один тайм в хоккей, один – в футбол.

Хоккейная часть закончилась со счетом 5:1 в пользу . Голы забили Илья Крикунов, Евгений Чесалин, дубль оформил Александр Торченюк, еще одну шайбу забросил вратарь , который в этом матче сменил амплуа.

Игроки , которые до этого брали в руки клюшки только один раз – на тренировке, достойно сражались и смогли забить гол. Автор – .

В футбольной части «Урал» был явно сильнее. Эдгар Манучарян и Алексей Евсеев забили по голу. У «Автомобилиста» единственный мяч в ворота «Урала» отправил .

Благодаря этому благотворительному матчу школе-интернату «Эверест» будет передано 488 тысяч рублей. На эти средства планируется построить специальную спортивную площадку, которая поможет детям с различными диагнозами развиваться физически и хотя бы частично победить болезнь.

Акцию двух клубов поддержало «Наше радио», которое 12 ноября провело благотворительный аукцион. Мероприятие посетили нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев и капитан «Урала» Артем Фидлер. Они передали организаторам валенки и игровые снаряды с матча, хоккейный свитер и футболку с автографами. Все вырученные с аукциона деньги также были переданы «Эвересту».