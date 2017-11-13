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    «Автомобилист» и «Урал» собрали 488 тысяч рублей для интерната, сыграв в валенках

    Теги Автомобилист болельщики Илья Крикунов Эдгар Манучарян Евгений Чесалин премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики Урал Артем Фидлер КХЛ Александр Торченюк Якуб Коварж Алексей Евсеев Анатолий Голышев товарищеские матчи

    11 ноября состоялся благотворительный матч между хоккейным «Автомобилистом» и футбольным «Уралом».

    Игроки обеих команд вышли на лед в валенках, сыграли один тайм в хоккей, один – в футбол.

    Хоккейная часть закончилась со счетом 5:1 в пользу «Автомобилиста». Голы забили Илья Крикунов, Евгений Чесалин, дубль оформил Александр Торченюк, еще одну шайбу забросил вратарь Якуб Коварж, который в этом матче сменил амплуа.

    Игроки «Урала», которые до этого брали в руки клюшки только один раз – на тренировке, достойно сражались и смогли забить гол. Автор – Алексей Евсеев.

    В футбольной части «Урал» был явно сильнее. Эдгар Манучарян и Алексей Евсеев забили по голу. У «Автомобилиста» единственный мяч в ворота «Урала» отправил Анатолий Голышев.

    Благодаря этому благотворительному матчу школе-интернату «Эверест» будет передано 488 тысяч рублей. На эти средства планируется построить специальную спортивную площадку, которая поможет детям с различными диагнозами развиваться физически и хотя бы частично победить болезнь.

    Акцию двух клубов поддержало «Наше радио», которое 12 ноября провело благотворительный аукцион. Мероприятие посетили нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев и капитан «Урала» Артем Фидлер. Они передали организаторам валенки и игровые снаряды с матча, хоккейный свитер и футболку с автографами. Все вырученные с аукциона деньги также были переданы «Эвересту».

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