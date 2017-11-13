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    Ольга Зайцева: «Пусть МОК проверяет допинг-пробы всех спортсменов, а не только россиян. Так будет честно»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) поступает неправильно, перепроверяя допинг-пробы лишь российских спортсменов.

    «Если они проверяют все допинг-пробы российских спортсменов, то пусть проверяют всех спортсменов.

    Пусть проверят победителей из всех стран и с каждой Олимпиады. Так будет честно. А то, что делают сейчас, – это нечестно», – сказала Зайцева в эфире телеканала «Россия 1».

    Сегодня появилась информация о том, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда предъявила Зайцевой обвинения в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

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