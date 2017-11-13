Дик Адвокат: «Путин согласился выплатить 1,5 млн евро, чтобы я не ушел в сборную Австралии и остался в «Зените»

Бывший главный тренер и сборной России Дик Адвокат рассказал, как в свое время встретился с .

«Я как-то однажды встретился с Владимиром Путиным. На месте, где обычно сидели политические лидеры тех лет, сидел Дик Адвокат из Гааги.

Путин – большой фанат «Зенита», он знал обо мне все. Он хотел пообщаться со мной. Приглашение пришлось на день матча за (в 2008 году – прим.), но я сказал, что неважно. Отказаться было не вариант. Никто не может сказать нет Путину.

Тогда у меня была договоренность по назначению в сборную Австралии, но он не хотел отпускать меня и даже выплатил 1,5 миллиона евро, требуемые для отмены сделки с Австралией. Общий язык с Путиным мы нашли», – сказал Адвокат.