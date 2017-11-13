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    Дик Адвокат: «Путин согласился выплатить 1,5 млн евро, чтобы я не ушел в сборную Австралии и остался в «Зените»

    Теги Зенит Дик Адвокат премьер-лига Россия Владимир Путин Суперкубок России

    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат рассказал, как в свое время встретился с Владимиром Путиным.

    «Я как-то однажды встретился с Владимиром Путиным. На месте, где обычно сидели политические лидеры тех лет, сидел Дик Адвокат из Гааги.

    Путин – большой фанат «Зенита», он знал обо мне все. Он хотел пообщаться со мной. Приглашение пришлось на день матча за Суперкубок России (в 2008 году – прим.), но я сказал, что неважно. Отказаться было не вариант. Никто не может сказать нет Путину.

    Тогда у меня была договоренность по назначению в сборную Австралии, но он не хотел отпускать меня и даже выплатил 1,5 миллиона евро, требуемые для отмены сделки с Австралией. Общий язык с Путиным мы нашли», – сказал Адвокат.

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