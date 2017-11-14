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    Де Росси, Кьеллини и Бардзальи завершат карьеру в сборной Италии

    Теги Даниэле де Росси Андреа Бардзальи Джорджо Кьеллини сборная Италии

    Игроки сборной Италии Даниэле Де Росси, Джорджо Кьеллини и Андреа Бардзальи завершат карьеру в национальной команде.

    «Де Росси, Кьеллини и Бардзальи также завершают карьеру в сборной», – сказал голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон.

    Напомним, что Бардзальи и Де Росси являются чемпионами мира 2006 года, Кьеллини становился вице-чемпионом Евро-2012 и бронзовым призером Кубка Конфедераций 2013 года.

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