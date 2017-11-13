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    «Спорт-Экспресс»: МОК предъявил обвинения Зайцевой в связи с манипуляциями с допинг-пробами

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда предъявила обвинения российской биатлонистке Ольге Зайцевой в связи с манипуляциями с допинг-пробами, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Фамилия двукратной олимпийской чемпионки не упоминалась в докладе Ричарда Макларена о допинге в Сочи-2014. Однако после перепроверки допинг-проб всех российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх, на пробирках с пробами Зайцевой были обнаружены царапины.

    По мнению комиссии Освальда, Зайцева могла быть причастна к манипуляциям с допинг-пробами во время Игр.

    Ожидается, что слушания по делу россиянки пройдут в конце ноября. В Сочи-2014 Зайцева стала серебряным призером в составе женской эстафеты.

    Сегодня комиссия Освальда разбирает дела еще двух российских биатлонисток – Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

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