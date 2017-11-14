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    НБА. «Нью-Йорк» – «Кливленд», «Клипперс» примут «Филадельфию» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Кливленд Денвер Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Мемфис Милуоки Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто НБА Вашингтон Юта

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Преобразившийся «Нью-Йорк» попытается во второй раз за сезон обыграть «Кливленд».

    Проигравшие пять раз подряд «Клипперс» примут «Филадельфию» Эмбиида и Симмонса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Сакраменто
    Дата проведения
    14 ноября, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Кливленд
    Дата проведения
    14 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Мемфис
    Дата проведения
    14 ноября, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Атланта
    Дата проведения
    14 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Миннесота
    Дата проведения
    14 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    14 ноября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Денвер
    Дата проведения
    14 ноября, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Орландо
    Дата проведения
    14 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Филадельфия
    Дата проведения
    14 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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