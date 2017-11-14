НБА. «Нью-Йорк» – «Кливленд», «Клипперс» примут «Филадельфию» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Преобразившийся «Нью-Йорк» попытается во второй раз за сезон обыграть «Кливленд».
Проигравшие пять раз подряд «Клипперс» примут «Филадельфию» Эмбиида и Симмонса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 14 ноября, 04.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 14 ноября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 14 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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