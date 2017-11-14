Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Преобразившийся «Нью-Йорк» попытается во второй раз за сезон обыграть .

Проигравшие пять раз подряд «Клипперс» примут «Филадельфию» Эмбиида и Симмонса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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