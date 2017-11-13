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    НХЛ. Наместников стал третьей звездой недели

    Теги рейтинги Тампа-Бэй Вашингтон Миннесота НХЛ Брэйден Холтби Владислав Наместников Джейсон Цукер

    НХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.

    Третьей звездой стал нападающий «Тампа-Бэй» Владислав Наместников. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 3 матчах.

    Второй звездой стал вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби. Канадец вместе с командой добился побед во всех 3 матчах, в которых он играл.

    Первой звездой стал нападающий «Миннесоты» Джейсон Цукер. Американец набрал 7 (6+1) очков в 4 матчах.

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