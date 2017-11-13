НХЛ. Наместников стал третьей звездой недели

назвала лучших игроков минувшей недели.

Третьей звездой стал нападающий Владислав Наместников. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 3 матчах.

Второй звездой стал вратарь Брэйден Холтби. Канадец вместе с командой добился побед во всех 3 матчах, в которых он играл.

Первой звездой стал нападающий «Миннесоты» . Американец набрал 7 (6+1) очков в 4 матчах.