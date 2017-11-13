НХЛ. Наместников стал третьей звездой недели
НХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.
Третьей звездой стал нападающий «Тампа-Бэй» Владислав Наместников. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 3 матчах.
Второй звездой стал вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби. Канадец вместе с командой добился побед во всех 3 матчах, в которых он играл.
Первой звездой стал нападающий «Миннесоты» Джейсон Цукер. Американец набрал 7 (6+1) очков в 4 матчах.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.