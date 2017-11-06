НХЛ. «Вашингтон» принимает «Аризону», «Рейнджерс» против «Коламбуса»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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