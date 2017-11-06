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    НХЛ. «Вашингтон» принимает «Аризону», «Рейнджерс» против «Коламбуса»

    Теги результаты Рейнджерс Торонто Бостон Вашингтон Детройт Коламбус Ванкувер Миннесота Даллас Аризона НХЛ Вегас Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Миннесота
    Дата проведения
    7 ноября, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    Торонто – Вегас
    Дата проведения
    7 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Рейнджерс – Коламбус
    Дата проведения
    7 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Вашингтон – Аризона
    Дата проведения
    7 ноября, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    Даллас – Виннипег
    Дата проведения
    7 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    Ванкувер – Детройт
    Дата проведения
    7 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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