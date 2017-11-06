ATP извинилась за жеребьевку в Милане
Мужская теннисная ассоциация (ATP) и спонсор молодежного итогового турнира Red Bull выпустили извинение за вчерашнюю жеребьевку, где игроки выбирали девушек, чтобы узнать, в какую они попали группу.
«ATP и Red Bull приносят извинения за некорректность жеребьевки Next Gen ATP Finals. Ее идеей было представить богатое наследние Милана как мировой модной столицы. Исполнение, однако, оказалось пошлым и неприемлемым. Мы безмерно об этом сожалеем и гарантируем, что в будущем ничего подобного не повторится».
Теннисисты выбирают девушек, чтобы определить, в какой они группе
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