ATP извинилась за жеребьевку в Милане

Мужская теннисная ассоциация (ATP) и спонсор молодежного итогового турнира Red Bull выпустили извинение за вчерашнюю жеребьевку, где игроки выбирали девушек, чтобы узнать, в какую они попали группу.

«ATP и Red Bull приносят извинения за некорректность жеребьевки Next Gen ATP Finals. Ее идеей было представить богатое наследние Милана как мировой модной столицы. Исполнение, однако, оказалось пошлым и неприемлемым. Мы безмерно об этом сожалеем и гарантируем, что в будущем ничего подобного не повторится».

Теннисисты выбирают девушек, чтобы определить, в какой они группе