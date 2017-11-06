Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн евро

    Теги Льюис Хэмилтон светская хроника Формула-1 Мерседес

    Согласно утечке данных, попавших в прессу, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подозревается в неуплате налогов на сумму 3,27 млн фунтов, сообщает F1 Fanatic со ссылкой на Paradise Papers.

    Имя Хэмилтона упоминалось среди 13,4 млн документов, относящихся к двум компаниям, занимающихся оффшорными счетами. Документы показывают, как многие ботагейшие люди мира используют оффшорные счета для снижения показателей собственных доходов.

    Хэмилтон якобы пользовался услугами компаний Stealth Aviation Limited, Stealth Limited и BRV, чтобы избежать выплаты 3,7 млн евро (3,27 млн фунтов) налога на добавленную стоимость за свой частный самолет Bombardier CL605 Challenger, которым четырехкратный чемпион «Формулы-1» пользуется с 2013 года.

    Хэмилтон давно уехал из Великобритании и проживает либо в Швейцарии, либо в Монако.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться