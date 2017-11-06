Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн евро

Согласно утечке данных, попавших в прессу, пилот «Мерседеса» подозревается в неуплате налогов на сумму 3,27 млн фунтов, сообщает F1 Fanatic со ссылкой на Paradise Papers.

Имя Хэмилтона упоминалось среди 13,4 млн документов, относящихся к двум компаниям, занимающихся оффшорными счетами. Документы показывают, как многие ботагейшие люди мира используют оффшорные счета для снижения показателей собственных доходов.

Хэмилтон якобы пользовался услугами компаний Stealth Aviation Limited, Stealth Limited и BRV, чтобы избежать выплаты 3,7 млн евро (3,27 млн фунтов) налога на добавленную стоимость за свой частный самолет Bombardier CL605 Challenger, которым четырехкратный чемпион «Формулы-1» пользуется с 2013 года.

Хэмилтон давно уехал из Великобритании и проживает либо в Швейцарии, либо в Монако.