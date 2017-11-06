Береглазов вернулся в «Магнитку» из «Рейнджерс»

Защитник Алексей Береглазов продолжит карьеру в магнитогорском .

«Рейнджерс» отправили российского хоккеиста в аренду в .

В межсезонье 23-летний Береглазов подписал контракт с . Но старт сезона он провел в АХЛ, где провел 13 матчей за «Хартфорд» и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1».

В прошлом сезоне Береглазов выступал за «Магнитку». В 60 играх регулярного чемпионата защитник отметился 19 (1+18) баллами за результативность.