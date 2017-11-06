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    Береглазов вернулся в «Магнитку» из «Рейнджерс»

    Теги Металлург Мг переходы Рейнджерс НХЛ АХЛ Хартфорд КХЛ Алексей Береглазов

    Защитник Алексей Береглазов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».

    «Рейнджерс» отправили российского хоккеиста в аренду в КХЛ.

    В межсезонье 23-летний Береглазов подписал контракт с «Рейнджерс». Но старт сезона он провел в АХЛ, где провел 13 матчей за «Хартфорд» и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1».

    В прошлом сезоне Береглазов выступал за «Магнитку». В 60 играх регулярного чемпионата защитник отметился 19 (1+18) баллами за результативность.

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