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    НБА. «Атланта» – «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами»

    Теги результаты Бостон Атланта Голден Стэйт Майами Бруклин Финикс НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Атланта» примет победивший восемь раз подряд «Бостон», «Финикс» сразится с «Бруклином» Тимофея Мозгова.

    Главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Майами» Уайтсайда.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Бостон
    Дата проведения
    7 ноября, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Бруклин
    Дата проведения
    7 ноября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Майами
    Дата проведения
    7 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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