Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Атланта» примет победивший восемь раз подряд , «Финикс» сразится с «Бруклином» Тимофея Мозгова.

Главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с Уайтсайда.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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