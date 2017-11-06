НБА. «Атланта» – «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Атланта» примет победивший восемь раз подряд «Бостон», «Финикс» сразится с «Бруклином» Тимофея Мозгова.
Главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Майами» Уайтсайда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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