Единая лига ВТБ. 23 очка и 9 передач Де Коло помогли ЦСКА победить «Химки»

В понедельник, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялось дерби между лидерами чемпионата – «Химками» и . Армейцы благодаря 23 очкам и 9 передачам от Нандо Де Коло добились победы со счетом 96:81.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 6-0, «Зенит» – 4-1, – 4-1, УНИКС – 4-0, «Локомотив-Кубань» – 3-1, «Автодор» – 2-2, «Цмоки-Минск» – 2-3, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-3, «Астана» – 1-4, ВЭФ – 1-4, «Парма» – 1-4, «Калев» – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.