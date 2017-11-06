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    Единая лига ВТБ. 23 очка и 9 передач Де Коло помогли ЦСКА победить «Химки»

    Теги результаты ЦСКА Химки Единая лига ВТБ

    В понедельник, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялось дерби между лидерами чемпионата – «Химками» и ЦСКА. Армейцы благодаря 23 очкам и 9 передачам от Нандо Де Коло добились победы со счетом 96:81.

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    БК Химки – ЦСКА Москва 81:96 (27:21, 16:29, 25:22, 13:24)
    Дата проведения
    6 ноября, 19.00, «Баскетбольный центр Химки»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Маркович (0), Швед (0), Андерсон (0), Гилл (0), Томас (0).
    ЦСКА Москва
    Родригес (0), Хиггинс (0), Курбанов (0), Антонов (0), Хайнс (0).

    Положение команд: ЦСКА – 6-0, «Зенит» – 4-1, «Химки» – 4-1, УНИКС – 4-0, «Локомотив-Кубань» – 3-1, «Автодор» – 2-2, «Цмоки-Минск» – 2-3, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-3, «Астана» – 1-4, ВЭФ – 1-4, «Парма» – 1-4, «Калев» – 0-5.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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