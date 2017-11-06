Андрей Аршавин: «Я гулял и безумно жалею об этом, но не думаю о разводе и не хочу сам подавать на него»

Полузащитник «Кайрата», бывший хавбек «Зенита» прокомментировал информацию о разводе с Алисой Казьминой.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить. Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется.

Трудно сказать, как долго она шла к этому. Но я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной – это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим. Моя мама, Татьяна Ивановна, сильно расстроилась, когда узнала, что мы расстались. Она с самого начала подружилась с Алисой, нашла общий язык с детьми, часто приезжала в Алма-Ату, гуляла с ними, помогала воспитывать, все вместе болели за меня на стадионе.

Общались в это время мало. В основном, конечно, пытался выстраивать диалог я – писал, звонил. Вчера у меня состоялся последний матч в рамках чемпионата. Вернусь в Питер. Надеюсь, что жена передумает и мы снова будем единым целым. Я не думаю о разводе и не планирую по собственной инициативе подавать на него, только если Алиса все-таки захочет это сделать», – сказал Аршавин.

Ранее супруга Аршавина Алиса Казьмина заявила, что рассталась с футболистом.

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