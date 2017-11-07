НХЛ. Панарин забросил 2-ю шайбу в сезоне, прервав 10-матчевую безголевую серию
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:5).
Гол российского нападающего, забитый на первой минуте второго периода, стал для него 2-м в сезоне. Таким образом, ему удалось прервать безголевую серию из 10 матчей.
Отметим, что первую шайбу он тоже забросил в ворота Хенрика Лундквиста.
Всего на счету Панарина стало 12 (2+10) очков в 15 матчах при полезности «+3».
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