Алексей Береглазов: «В «Рейнджерс» сказали, что ждут меня в следующем сентябре»
Защитник Алексей Береглазов заявил, что «Рейнджерс» ждут его возвращения в команду в следующем сентябре.
– Мне говорили, что нужно ждать, пока появиться шанс и место в первой команде. В моем контракте есть пункт, по которому я могу уехать в Россию.
– Чему научились в Северной Америке?
– Другому стилю игры, я стал опытнее, понял, что переезжать в другую страну непросто – нужно доказывать свое место на льду. Тренеры говорили, что прибавляю с каждым днем.
– Как отреагировали на ваше решение в руководстве «Рейнджерс»?
– Сказали, что меня ждут в следующем сентябре. Ассистент главного тренера Крис Друри отметил, что уважает мое решение.
– Теперь будете бороться за место на Олимпиаде?
– Всегда готов выступить за сборную и показывать свою лучшую игру. Конечно, надеюсь пробиться на Олимпиаду. Как решат тренеры сборной, так и будет, – сказал Береглазов.
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