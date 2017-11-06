Алексей Береглазов: «В «Рейнджерс» сказали, что ждут меня в следующем сентябре»

Защитник Алексей Береглазов заявил, что ждут его возвращения в команду в следующем сентябре.

– Мне говорили, что нужно ждать, пока появиться шанс и место в первой команде. В моем контракте есть пункт, по которому я могу уехать в Россию.

– Чему научились в Северной Америке?

– Другому стилю игры, я стал опытнее, понял, что переезжать в другую страну непросто – нужно доказывать свое место на льду. Тренеры говорили, что прибавляю с каждым днем.

– Как отреагировали на ваше решение в руководстве «Рейнджерс»?

– Сказали, что меня ждут в следующем сентябре. Ассистент главного тренера Крис Друри отметил, что уважает мое решение.

– Теперь будете бороться за место на Олимпиаде?

– Всегда готов выступить за сборную и показывать свою лучшую игру. Конечно, надеюсь пробиться на Олимпиаду. Как решат тренеры сборной, так и будет, – сказал Береглазов.

Береглазов вернулся в «Магнитку» из «Рейнджерс»