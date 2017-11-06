Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    СКА сообщил, что предоставил Шипачеву лед и зал для тренировок

    Теги СКА КХЛ Вадим Шипачев

    Нападающий Вадим Шипачев тренируется по индивидуальному плану в Санкт-Петербурге.

    «Вадим Шипачев находится в Петербурге и работает по индивидуальному плану. Нападающему предоставлены лед и зал для тренировок – своих не бросаем!

    На данный момент Вадим остается игроком НХЛ, поэтому призываем доверять только официальной информации, а не фейковым новостям и слухах от сомнительных источников, которые, к сожалению, транслируют известные СМИ.

    Все достоверные новости о СКА вы найдете на нашем сайте и в социальных сетях», – сообщил официальный твиттер питерского клуба.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться