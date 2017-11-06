СКА сообщил, что предоставил Шипачеву лед и зал для тренировок

Нападающий Вадим Шипачев тренируется по индивидуальному плану в Санкт-Петербурге.

«Вадим Шипачев находится в Петербурге и работает по индивидуальному плану. Нападающему предоставлены лед и зал для тренировок – своих не бросаем!

На данный момент Вадим остается игроком НХЛ, поэтому призываем доверять только официальной информации, а не фейковым новостям и слухах от сомнительных источников, которые, к сожалению, транслируют известные СМИ.

Все достоверные новости о СКА вы найдете на нашем сайте и в социальных сетях», – сообщил официальный твиттер питерского клуба.