«МЮ» победил «Тоттенхэм» (1:0) и вышел на чистое 2-е место в АПЛ
В 10-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (1:0).
Команда из Манчестера вышла на чистое второе место в таблице, оторвавшись от лондонцев на три очка.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 28 октября, 14.30, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 1:0 – 81 Марсьяль.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Байи, Эррера, Янг (Дармиан, 90), Матич, Мхитарян (Лингард, 65), Рэшфорд (Марсьяль, 70), Лукаку.
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Тоттенхэм –
Льорис, Вертонген, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Алли, Дайер, Сиссоко (Дембеле, 62), Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Льоренте, 62).
- Предупреждение:
- Валенсия (73).
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