«МЮ» победил «Тоттенхэм» (1:0) и вышел на чистое 2-е место в АПЛ

В 10-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (1:0).

Команда из Манчестера вышла на чистое второе место в таблице, оторвавшись от лондонцев на три очка.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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