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    Sports.ru

    «МЮ» победил «Тоттенхэм» (1:0) и вышел на чистое 2-е место в АПЛ

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Антони Марсьяль

    В 10-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (1:0).

    Команда из Манчестера вышла на чистое второе место в таблице, оторвавшись от лондонцев на три очка.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    28 октября, 14.30, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 81 Марсьяль.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Байи, Эррера, Янг (Дармиан, 90), Матич, Мхитарян (Лингард, 65), Рэшфорд (Марсьяль, 70), Лукаку.
    ТоттенхэмЛьорис, Вертонген, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Алли, Дайер, Сиссоко (Дембеле, 62), Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Льоренте, 62).
    Предупреждение:
    Валенсия (73).

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