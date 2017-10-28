Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ювентус»
В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» примет «Ювентус», «Рома» сыграет с «Болоньей».
В воскресенье лидер таблицы «Наполи» сыграет с «Сассуоло», а в понедельник «Интер» проведет выездной матч с «Вероной».
Чемпионат Италии
11-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 28 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 29 октября, 14.30, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 29 октября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 30 октября, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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