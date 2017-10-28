Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ювентус»

В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» примет «Ювентус», «Рома» сыграет с «Болоньей».

В воскресенье лидер таблицы «Наполи» сыграет с «Сассуоло», а в понедельник «Интер» проведет выездной матч с «Вероной».

Чемпионат Италии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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