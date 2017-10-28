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    Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ювентус»

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    В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» примет «Ювентус», «Рома» сыграет с «Болоньей». 

    В воскресенье лидер таблицы «Наполи» сыграет с «Сассуоло», а в понедельник «Интер» проведет выездной матч с «Вероной». 

    Чемпионат Италии

    11-й тур

    Милан – Ювентус
    Дата проведения
    28 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Рома – Болонья
    Дата проведения
    28 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Беневенто – Лацио
    Дата проведения
    29 октября, 14.30, «Чиро Вигорито»
    превью матча онлайн статистика
    Сампдория – Кьево
    Дата проведения
    29 октября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Наполи – Сассуоло
    Дата проведения
    29 октября, 17.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Кротоне – Фиорентина
    Дата проведения
    29 октября, 17.00, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика
    СПАЛ – Дженоа
    Дата проведения
    29 октября, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика
    Удинезе – Аталанта
    Дата проведения
    29 октября, 17.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Торино – Кальяри
    Дата проведения
    29 октября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    Верона – Интер
    Дата проведения
    30 октября, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

     

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