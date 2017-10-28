НХЛ. «Баффало» против «Сан-Хосе», «Сент-Луис» примет «Коламбус», «Эдмонтон» – «Вашингтон»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 20.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Scottrade Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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