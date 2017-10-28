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    НХЛ. «Баффало» против «Сан-Хосе», «Сент-Луис» примет «Коламбус», «Эдмонтон» – «Вашингтон»

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    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Сан-Хосе 2:2 (2 период)
    Дата проведения
    28 октября, 20.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 9 Донской ()
    1:1 – 22 О′Райлли (Райнхарт, Окпосо)
    2:1 – 34 Поминвилл (Кэйн, Айкел)
    2:2 – 39 Тирни (Майер, Карлссон)
    Бостон – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    Торонто – Филадельфия
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Монреаль – Рейнджерс
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Анахайм
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Флорида – Детройт
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    Нью-Джерси – Аризона
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Сент-Луис – Коламбус
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Айлендерс
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Питтсбург
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Колорадо – Чикаго
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Вашингтон
    Дата проведения
    29 октября, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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