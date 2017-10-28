НОК Голландии: «Было бы здорово, если бы русские сами признались, что мошенничали в Cочи-2014»
Национальный олимпийский комитет (НОК) Голландии присоединился к призывам ряда комитетов других стран закончить расследование по «российской допинг-системе» в Сочи-2014 как можно быстрее.
«Российский государственный допинговый заговор, несомненно, очень сложный вопрос, на расследование которого требуется много времени.
Мы верим, что МОК, WADA и спортивные федерации примут все необходимые меры.
По нашему мнению, было бы здорово, если бы русские сами признались, что мошенничали в Cочи-2014.
Как бы там ни было, мы надеемся, что результаты расследования станут известны до Пхенчхана-2018», – сообщил представитель НОК Голландии.
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