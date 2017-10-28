Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Шипачев вернулся в Лас-Вегас, чтобы побыть с семьей, и пропустит матч АХЛ

    Теги НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Вадим Шипачев Вегас

    Журналист Sportsnet Эрик Энгельс рассказал о ситуации с нападающим «Вегаса» Вадимом Шипачевым.

    По информации источника, игрок вернулся в Лас-Вегас, чтобы побыть с семьей, и пропустит матч в АХЛ.

    Сегодня ночью форвард должен был провести дебютный матч за «Чикаго Вулвс».

    Шипачева отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако пока не провел там ни одной игры. Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

    Они уехали в НХЛ перед Олимпиадой. Зря

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться