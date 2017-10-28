НХЛ. Шипачев вернулся в Лас-Вегас, чтобы побыть с семьей, и пропустит матч АХЛ

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс рассказал о ситуации с нападающим Вадимом Шипачевым.

По информации источника, игрок вернулся в Лас-Вегас, чтобы побыть с семьей, и пропустит матч в .

Сегодня ночью форвард должен был провести дебютный матч за .

Шипачева отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако пока не провел там ни одной игры. Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

Они уехали в НХЛ перед Олимпиадой. Зря