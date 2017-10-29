Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бой за титулы WBA и IBF в супертяжелом весе. Энтони Джошуа победил Карлоса Такама

    Теги супертяжелый вес результаты Энтони Джошуа Карлос Такам

    В Кардиффе прошел бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBA Энтони Джошуа и претендентом Карлосом Такамом.

    В четвертом раунде Такаму был отсчитан нокдаун, а в десятом рефери остановил поединок, посчитав, что бой стал односторонним, и претендент не отвечает на удары Джошуа. Такам был не согласен с остановкой.

    Для Джошуа это двадцатая победа на профессиональном ринге (все досрочно) в двадцати боях.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться