Бой за титулы WBA и IBF в супертяжелом весе. Энтони Джошуа победил Карлоса Такама

В Кардиффе прошел бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBA Энтони Джошуа и претендентом Карлосом Такамом.

В четвертом раунде Такаму был отсчитан нокдаун, а в десятом рефери остановил поединок, посчитав, что бой стал односторонним, и претендент не отвечает на удары Джошуа. Такам был не согласен с остановкой.

Для Джошуа это двадцатая победа на профессиональном ринге (все досрочно) в двадцати боях.